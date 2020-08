Entwarnung auf Twitter Antonio Banderas hat seine Corona-Infektion überstanden

Seinen 60. Geburtstag verbrachte er in Quarantäne

Der Hollywood-Star hatte seine Covid-19-Erkrankung an seinem 60. Geburtstag (10. August) via Instagram bekanntgegeben. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto aus Kindertagen schrieb er, er sei gezwungen, seinen Ehrentag "in Quarantäne zu feiern". Bereits damals zeigte er sich jedoch zuversichtlich, dass er sich schnell wieder erholen würde. "Ich werde die Isolation nutzen, um zu lesen, zu schreiben, mich auszuruhen und weiterhin Pläne zu machen", war in Banderas' Post zu lesen.