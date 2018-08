München - Aufregung am Mittwochabend im Münchner Hauptbahnhof: Die Polizei musste einen Teil des Bahnhofs sperren, weil gegen 19.30 Uhr ein herrenloses Gepäckstück vor der Starbucks-Filiale am Gleis 11 in der Haupthalle gefunden wurde, hieß es. (Lesen Sie hier: Oberleitungsschaden im Hauptbahnhof führt zu Verspätungen)