Enttäuschung für alle Fans "American Horror Story: 1984": Keine Hauptrolle für Sarah Paulson

Sarah Paulson (44, "Ocean's 8") wird in der neunten Staffel von "American Horror Story" mit dem Titel "1984" keine Hauptrolle mehr spielen, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die Schauspielerin könnte sogar nur einen Cameo-Auftritt in Teil neun der Horror-Anthologie-Serie haben. Bisher war sie in allen acht Staffeln mit von der Partie, meistens in einer Hauptrolle. Auch Kollege Evan Peters (32, "X-Men: Dark Phoenix) hat kürzlich angekündigt, dass er für "1984" nicht zurückkehren wird.