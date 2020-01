Enttäuschter Richard Lugner Rapider Rückzieher: Lindsey Vonn sagt Besuch des Wiener Opernballs ab

Gründe für ihren plötzlichen Rückzug nannte Vonn nicht. In ihrem kurzen Post heißt es lediglich: "Vergangene Woche hatte ich eine unglaubliche Zeit in Österreich und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch." Gastgeber Lugner wurde da schon ein wenig deutlicher. Gegenüber der österreichischen "Kronen Zeitung" erklärte er: "Wir haben rechtliche Probleme - die müssen wir lösen." Bis zum 20. Februar haben die beiden dafür noch Zeit. Dann wird in der Wiener Staatsoper einmal mehr zur alljährlichen Tanzveranstaltung mit rund 5.000 Gästen aufgespielt.