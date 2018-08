"Dumme Sau" mit der "Plastikfresse" Nach Läster-Attacke: Das sagt "Bachelor"-Ex Kristina Yantsen

Enttäuscht scheint die 25-Jährige eher von ihrem Ex-Freund zu sein. Wirklich in Schutz genommen, hat Völz sie vor Furie Schulze nämlich nicht. Stattdessen lächelte er die fiesen Kommentare einfach weg. "Ich habe nicht erwartet, dass er so reagiert", erklärt Yantsen in der TV-Sendung bestürzt. Stattdessen hatte Daniel Völz den Hetz-Tiraden von Chethrin nichts entgegenzusetzen und beteiligte sich sogar noch. In einem Gespräch über seine Entscheidung bei "Der Bachelor" funkt Chethrin rein: "Die mit den schiefsten Zähnen" und meint damit Kristina. Daniel bekräftigt: "Na ja, sie hat mittlerweile so eine Plastikfresse, sie hatte ja vorher so kleine abgewetzte Dinger".