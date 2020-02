Entspanntes Liebesleben Das passiert, wenn Sie auf den Orgasmus verzichten

Dem Orgasmus werden viele positive Qualitäten nachgesagt: Entspannung, Schmerzlinderung, verbesserte Blutzirkulation, ...

Buchwald: Ja, stimmt, diese positiven Wirkungen hat der Orgasmus. Leider mit dem ziemlich dicken Nachteil der Kurzfristigkeit. Nach dem Orgasmus ist alles entspannt, aber nur, weil vorher erst einmal eine Riesenspannung aufgebaut wurde. Der Orgasmus ist nichts anderes, als die Entladung einer fast nicht aushaltbaren Spannung. Tatsächlich ist es so, dass die Hormone und Neurotransmitter, die im Orgasmuskontext ausgeschüttet wurden, anschließend abgebaut werden müssen - das äußert sich oft in einer Art Orgasmuskater: Man fühlt sich ein bisschen unzufrieden und irgendwie nicht ganz so, wie es sein sollte.

Hinzu kommt, dass die Reize immer stärker und/oder abwechslungsreicher sein müssen, damit die Spannung für das Auslösen des Orgasmus reicht, was wiederum die Kater-Wahrscheinlichkeit erhöht. Klar, für den Moment scheint die Lust befriedigt zu sein, wir sind entspannt und haben vielleicht auch die nötige Bettschwere - insgesamt bleibt der Organismus aber in einem Dauerspannungszustand, was für die meisten zwar normal, aber für die Partnerschaft nicht unbedingt förderlich ist. Ohne diesen ganzen Spannungsstress können wir alle feinen Empfindungen wahrnehmen, unser Herz öffnen und so ein Gefühl der Verbundenheit erleben, das es unter Hochspannung einfach nicht geben kann. Beim "Entspannten Sex" können wir viel mehr und viel tiefer spüren und uns die Schmetterlinge im Bauch zurückholen. Diese Intimität trägt ein Paar viel weiter und intensiver, weil sie nachhaltig ist, ganz im Gegensatz zu einem Orgasmus, der schnell verpufft und immer und immer wieder aufgebaut werden muss.

"Nichtstun ist eine Revolution" im Bett, heißt es in Ihrem Buch. Was raten Sie Paaren, die mit "Entspanntem Sex" beginnen wollen?

Buchwald: "Entspannter Sex" braucht Zeit. Und damit anzufangen, ist die unverhandelbare Basis: Räumen Sie der Liebe ihre Zeiten ein! Das geht eigentlich nur, wenn wir uns verabreden und verschieben oder absagen "verboten" ist. Sich daran zu erinnern, wie schön es am Anfang war, einfach nur zusammen zu sein, zu kuscheln, sich zu umarmen, zu küssen - sehr wichtig, das Küssen -, hilft häufig. Es geht darum, sich nah zu sein, zärtlich, intim, aber eben nicht unter Spannung - das ist zu Beginn häufig ungewohnt, deshalb ist es wichtig, sich darüber auszutauschen, wie es einem damit geht.

Am besten ist es, erst mal mit festen Verabredungen für den Sex und für die Kommunikation darüber anzufangen. Wöchentliche Termine von mindestens ein bis zwei Stunden sollten es dann schon sein. Wir wissen aus eigener Erfahrung (drei Kinder), wie herausfordernd das ist, aber wir wissen auch, dass es geht. Und dann entspannt passieren lassen, was passieren will. Der wichtigste Unterschied liegt darin, nicht das normale Sexprogramm abzuspulen, sondern sich körperlich anzunähern, ohne den Orgasmus im Hinterkopf zu haben. Einfach nah sein, einfach berühren, einfach spüren, alles andere findet sich von selbst. In unserem Buch beschreiben darüber hinaus noch hilfreiche Love-Hacks, die jedes Paar nach ganz eigenem Geschmack anwenden kann.

Wie hat sich Ihre Beziehung dadurch verändert?

Buchwald: Wir sind seit mehr als 25 Jahren ein Paar, haben drei Kinder und immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn wir uns begegnen. Klar lieben wir uns, das ist die Grundlage, aber gerettet hat uns die Entspannung, weil wir aufhören konnten, im Bett immer irgendwas noch Tolleres erreichen zu müssen. Dadurch sind wir auch im Alltag entspannter miteinander - und wenn uns der Stress überrollt, erinnern wir uns schneller daran, was gerade mit uns passiert. Dann halten wir unsere Verabredungen wieder ein, entspannen und genießen mit jedem Atemzug - was dann natürlich unseren Alltag wieder entstresst. Wir sind uns in den vielen Jahren auf jeden Fall immer nähergekommen. Unser Vertrauen ist gewachsen, dass wir auch schwierige Phasen meistern können, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und angefangen hat das alles mit unserer Entscheidung, "Entspannten Sex" zu leben.