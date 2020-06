Entscheidung "nach wie vor offen" Zukunft für Judith Williams' Show "Mein Lied für Dich" ist ungewiss

In "Mein Lied für Dich" lädt Williams Personen ein, die für andere Menschen einen besonderen Song performen möchten. Die Sänger werden dabei von prominenten Coaches unterstützt. In der ersten Folge waren unter anderem die Sänger Giovanni Zarrella (42) und Sasha (48) als "Dick Brave" zwei der Promi-Unterstützer. Die Show zu moderieren, sei "eine große Ehre" für sie, hatte Williams damals vor der ersten Sendung in einer Pressemitteilung des ZDF erklärt.