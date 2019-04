John Mitchell versenkte in Überzahl den Puck zum 1:1! Nur Mitchell und Mark Voakes mit je drei Treffern in dieser Halbfinalserie konnten Roy bisher überwinden. In der 38. Minute traf Voakes die Latte. "Wir nehmen zu viele Strafen, das wird eben irgendwann bestraft", sagte Augsburg-Stürmer Thomas Holzmann in der Drittelpause.

EHC Red Bull München: Motto Safety First

Im dritten Drittel setzen beide Teams auf das Motto Safety First – kein Team wollte den entscheidenden Fehler machen. Justin Shugg traf kurz vor dem Ende nochmal die Latte. Und so ging es mit dem 1:1 in die Overtime. 47:29 sagte die Torschuss-Statistik zugunsten des EHC. "Wir sind guter Dinge, dass wir es wieder hinkriegen", sagte EHC-Stürmer Frank Mauer.

Doch auch die erste Overtime blieb ohne Torerfolg. In der 95. Minute trifft Augsburg nur den Pfosten. Auch in der zweiten Verlängerung war Fehlanzeige bei den Toren. Den Schluss pucnkt setzte dann Brady Lamb für Augsburg in der 104. Minute.

