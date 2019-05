ESC 2019: Duo "S!STERS" landet auf Platz 24

Für Deutschland trat das Frauenduo "S!STERS" an. Laurita und Carlotta wurde mit dem Lied "Sister" von Beginn an keine große Chance auf den Sieg eingeräumt. Die beiden Frauen, die in Wirklichkeit gar keine Schwestern sind, landeten mit 32 Punkten auf Platz 24 (Drittletzter). Es gab keinen einzigen Punkt von den europäischen TV-Zuschauern, lediglich die Jury gab uns Punkte. "I am sorry but Germany. Zero Points", verkündete Moderatorin Bar Refaeli die Punkte für Deutschland aus dem Telefon-Voting.