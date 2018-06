Berlin ging gleich zu Beginn der Partie mit 4:2 in Führung, zum allerersten mal überhaupt seit dem 106:95-Erfolg in Spiel eins. Doch Bayern übernahm wie schon in den vergangenen beiden Duellen schnell wieder die Kontrolle über die Partie. Mit 14:9 sicherten sie sich leichte Vorteile. Im zweiten Viertel ließ es Jared Cunningham erstmals per Dunking krachen, der FCBB führte mit 20:14. Mit einem 8:0-Lauf meldete sich Alba aber wieder zurück in der Partie. Die Bayern gingen trotzdem mit einem knappen Vorsprung (34:29) in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gastgeber erneut mit acht Zählern in Folge aber endgültig zurück in die Partie (37:36).