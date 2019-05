Geheimtraining zuletzt unter Vitor Pereira

Die Sechzger sind in den letzten Wochen immer tiefer in den Abwärtsstrudel geraten – zuletzt gab es in der 3. Liga fünf Niederlagen in Folge, hinzu kommt das blamable Aus im Toto-Pokal gegen Regionalligist Viktoria Aschaffenburg. Derzeit steht 1860 auf dem zwölften Tabellenplatz, bei zwei verbleibenden Spielen sind es noch vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Verlieren die Löwen am Samstag gegen den Vorletzten aus Köln herrscht höchste Alarmstimmung!