Freimann - Wie die Feuerwehr München berichtet, ist am Freitag bei Bauarbeiten an der Heidemannstraße eine Fliegerbombe gefunden worden. Die amerikanische Bombe stammt aus dem zweiten Weltkrieg und wiegt 250 Kilogramm. Der betroffene Bereich an der Bayernkaserne ist weiträumig abgesperrt und wurde geräumt. Das Sprengkommando hat einen Radius von 300 Metern dafür veranschlagt.