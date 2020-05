Türkgücü dementiert Maurer-Aus

Soweit, so klar – oder auch nicht. Denn am Sonntag folgte dann das mindestens ebenso überraschende Dementi von Türkgücü: "Reiner Maurer hat zwar ein auslaufendes, aber gültiges Vertragsverhältnis bei Türkgücü München. Eine Entlassung stand nie im Raum. In den Gesprächen mit Reiner Maurer zeichnete sich ab, dass eine weitere Zusammenarbeit nur in der Dritten Liga denkbar sei. Solange nicht feststeht, in welcher Liga wir spielen werden, bleibt die Trainerfrage offen", erklärt Geschäftsführer Max Kothny gegenüber der AZ.