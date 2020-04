Entlassung nicht genehmigt R. Kelly darf das Gefängnis nicht verlassen

Seit vergangenem Sommer sitzt R. Kelly (53) in Untersuchungshaft. Der US-Sänger hatte zuletzt Antrag gestellt, wegen des Coronavirus aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Er befinde sich in gesteigerter Gefahr, wegen unzureichender Maßnahmen in Haft, hatte er argumentiert. Ein Gericht in Brooklyn hat nun den Antrag abgelehnt, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.