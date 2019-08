Enthüllungen in neuem Buch Jennifer Aniston: Darum war ihre Rolle in "Friends" in Gefahr

"Friends" ohne Jennifer Aniston?

"Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era" erscheint im September, passend zum großen Jubiläum der Serie. Auszüge daraus geistern aber bereits durchs Netz. So berichtet etwa die britische "Sun", dass die Rolle der Rachel Green, die Jennifer Aniston (50) spielte, laut dem Buch beinahe neu besetzt werden musste. Im Buch heißt es demnach, dass Aniston vor ihrem "Friends"-Casting bereits einige Episoden für eine andere TV-Show namens "Muddling Through" gedreht habe.