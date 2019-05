Enthüllung bei Ellen DeGeneres Kim und Kanye: Baby Nummer vier ist schon auf dem Weg

Kim Kardashian (38) und Kanye West (41, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy") können sich offenbar bald schon über ihren vierten Familienzuwachs freuen. So liege die Leihmutter, die einen Jungen für das Promi-Paar austrägt, aktuell in den Wehen. Diese Information stammt nicht von einer anonymen Quelle aus dem Umfeld von "Kimye", sondern von Kourtney Kardashian (40) höchstpersönlich. Diese überraschte in der Show von Ellen DeGeneres (61) nicht nur das Publikum mit dieser tollen Nachricht, sondern gleich noch die werdende Großmutter, Kris Jenner (63).