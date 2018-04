München - Er hat eine Spur der Verwüstung durch Riem geschnitten: Ein entgleister Güterzug nietete am Samstag Leitungsmasten um, zerstörte Gleise und verursachte einen Schaden in Millionenhöhe. Die Aufräumarbeiten sind einen guten Schritt weitergekommen, fast auf die Stunde genau zwei Tage nach dem Unglück: In der Nacht auf Montag hoben zwei Autokräne die tonnenschwere Lok wieder auf die Gleise.