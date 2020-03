Test auf Coronavirus nur bei Symptomen

"Aufgrund von Krankheiten und Urlaub fehlen einige Mitarbeiterinnen für den Rest der Woche. Wir werden die Gruppen teilweise zusammenlegen. Gerne können Sie das Team unterstützen, in dem Sie Ihr Kind früher abholen", heißt es in einer Mitteilung an die Eltern. Hannes Kern muss aber erst einmal seinen Test abwarten, bevor er sein Kind überhaupt wieder in die Kita bringt. Nur: Trotz aller Bemühung ist Kern immer noch nicht getestet worden. Wie empfohlen, rief er die 116 117 an – und hing vier Stunden in der Warteschleife. Der Mitarbeiter, den er schließlich in der Leitung hatte, verwies ihn – weil Kern keine Corona-Symptome zeigt – dann an das Gesundheitsamt, das ihn wiederum an den ärztlichen Bereitschaftsdienst verwies. Kern hing in einer Endlosschleife fest, die er nur durch Beharrlichkeit durchbrechen konnte.