Entführer verliert Schmerzengeldprozess Fall Ursula Herrmann (†10): Was bleibt, sind Zweifel

Dies äußerte er nun auch gegenüber Werner Mazurek. Vor einem Monat antwortete er ihm erstmals. Er glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass Mazurek den Tod der Schwester zu verantworten habe. "Vor allem das Tonbandgerät hat mich dazu bewogen, eher an die Unschuld Mazureks zu glauben", sagt Michael Herrmann. Das Grundig-Gerät war im Strafprozess neben der Aussage eines – längst verstorbenen – Alkoholikers, der nie richtig polizeilich vernommen wurde und außerdem sein Geständnis wenig widerrief, eines der beiden wichtigsten, belastenden Indizien.

Mysteriöses Tonband 27 Jahre nach der Tat

Das Tonband wurde bei Werner Mazurek 27 Jahre nach der Tat sichergestellt. Nach Überzeugung des Gerichts soll er es beim Abspielen der Erpressermelodie verwendet haben. Mit der Entführung des Mädchens sollten zwei Millionen Mark erpresst werden. Mazurek behauptet, er habe das Tonband auf einem Flohmarkt gekauft, kurz bevor es bei ihm gefunden wurde.

Selbst die Gutachterin des Bayerischen Landeskriminalamtes hielt es nur für "wahrscheinlich", dass es sich um das Erpresser-Tonband handelt. Ein anderer Gutachter, der jetzt im Zivilprozess zu Wort kam, ist sogar überzeugt, dass beim Abspielen der Erpressermelodie überhaupt kein Tonband verwendet wurde.

Justiz nicht an Aufklärung des Falles interessiert?

Herrmanns Anwalt Joachim Feller: "Wir sind enttäuscht, weil wir das Gefühl haben, dass das Gericht sich nicht intensiv auf die Suche nach der Wahrheit gemacht hat." In einem offenen Brief, den Michael Herrmann an den bayerischen Justizminister geschrieben hat, äußert er Zweifel daran, "dass der Augsburger Justiz an wirklicher Aufklärung des Falles Ursula Herrmann gelegen ist".

Herrmann spricht in dem Brief auch von einem "neuen, sehr deutlichen Tatverdacht" gegen einen "bisher nur mangelhaft untersuchten Täterkreis". Wen er damit meint, hält er aber noch zurück. Wenn es nach Herrmann als Kläger gegangen wäre, hätte die Zivilkammer seine Klage eigentlich abweisen müssen – mit der Begründung, dass der beklagte Entführer vermutlich gar nicht der Täter ist. Werner Mazureks Anwalt Walter Rubach sagte, dass er sicher sei, dass sein Mandant in Berufung gehen wolle.

Schmerzensgeldbetrag verschlingt Gerichtskosten

Für Michael Herrmann ist durch den Prozess nicht einmal finanziell etwas gewonnen. Geld ist bei dem Häftling keines zu holen. Und selbst, wenn Mazurek 7.000 Euro an Michael Herrmann zahlen könnte, würde der Betrag durch die hohen Gerichtskosten verschlungen werden.

Laut Urteil soll Kläger Herrmann zwei Drittel der Gerichtskosten tragen. Allein, dass die LKA-Expertin ihr Gutachten ein zweites Mal zur Verfügung stellte und auch vor dem Zivilgericht erschien, wurde mit insgesamt 13.000 Euro berechnet.