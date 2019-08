Ensemble von Michael Costello Kelly Rowland: Mehr Pink geht nicht

Kelly Rowland (38, "Here I Am") könnte Gerüchten zufolge bald wieder mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen Beyoncé (37) und Michelle Williams (40) von Destiny's Child auf der Bühne stehen. Auf dem Beautycon Festival in Los Angeles legte sie aber erst mal einen Solo-Auftritt hin. Dabei präsentierte sie ein glitzerndes, pinkes Outfit im Metallic-Look von Michael Costello. Das Ensemble bestand aus einem hautengen, kurzen Rock und einem langärmligen, hochgeschlossenen Oberteil mit Schulterpolstern im Stil der 80er Jahre. Passend dazu trug sie im gleichen leuchtenden Pink spitze Pumps.