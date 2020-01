Ensemble von Givenchy Selena Gomez präsentiert ein extravagantes Outfit

Sängerin Selena Gomez (27) hat gerade ihr neues Album "Rare" herausgebracht. Und auch in dem Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle", der am 30. Januar in Deutschland anläuft, spielt sie eine Rolle: Sie leiht im Original der Giraffe Betsy ihre Stimme. Neben Musik und Film ist die 27-Jährige zudem für ihre eleganten Auftritte auf dem roten Teppich bekannt. Auf der "Dolittle"-Premiere in Los Angeles bewies sie einmal mehr ihr Händchen für aufregende Outfits und erschien in einem Ensemble von Givenchy.