Enormer Ansturm auf die Tickets "Die Helene Fischer Show 2019" innerhalb von 15 Minuten ausverkauft

Der Verkauf der Tickets für "Die Helene Fischer Show 2019" hatte gerade erst begonnen, da war er auch schon wieder vorbei. Wie der Veranstalter Semmel Concerts meldet, wurden mehr als 18.000 Karten in nur 15 Minuten verkauft. Damit war das gesamte Ticketkontingent für die beiden Aufzeichnungstage am 13. und 14. Dezember in der Messe Düsseldorf direkt vergriffen. Auch in diesem Jahr will Helene Fischer (35, "Atemlos durch die Nacht") dort nationale und internationale Gäste begrüßen.