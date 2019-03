"Enola Gay" von OMD "Tatort: Bombengeschäft": Welches Lied wird am Anfang gespielt?

Stattdessen geht es in dem Antikriegssong um jenen US-amerikanischen Langstreckenbomber Boeing B-29 Superfortress, der am 6. August 1945 um 8.15 Uhr die Atombombe ("Little Boy") auf Hiroshima, Japan, abwarf. Auch der hieß, benannt nach der Mutter des Piloten, "Enola Gay". Die Explosion und ihre Folgen töteten rund 140.000 Menschen. Drei Tage nach diesem ersten Einsatz wurde eine weitere Atombombe über Nagasaki, Japan, abgeworfen. Noch heute leiden Menschen unter den Spätfolgen der Strahlung.