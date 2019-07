Denn nicht nur Borussia Dortmund hat mit mehr als 100 Millionen Euro kräftig investiert. Auch bei den anderen im internationalen Wettbewerb vertretenen Klubs aus Leverkusen (mehr als 60 Millionen), Leipzig (30) und Mönchengladbach (30) ist bislang viel Geld in neue Spieler geflossen. Julian Nagelsmann, der neue Trainer vom Tabellendritten RB Leipzig, tippt zwar auch auf den FC Bayern, glaubt aber, dass die Verfolger näher an die Spitze heranrücken können. "Ich sehe fünf bis sechs weitere Mannschaften, die den Bayern ernsthaft Paroli bieten können. Es gibt einige neue Trainer in der Bundesliga, und dazu haben Mannschaften wie beispielsweise Borussia Dortmund auch viele neue Spieler verpflichtet. Von daher könnte sich die Saison ausgeglichener gestalten", sagte der ehemalige Hoffenheimer Coach.