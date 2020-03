Endspurt bei "The Biggest Loser" Wie gefährlich ist ein großer Gewichtsverlust in kurzer Zeit?

Folgeerscheinungen beim Abnehmen

Im vergangenen Jahr hat Kandidat Mario aus Sachsen insgesamt 101,4 kg bei "The Biggest Loser" abgespeckt - ein stolzes Ergebnis. Doch ein so großer Gewichtsverlust birgt auch einige gravierende Folgeerscheinungen. "Die Bauchdecke dürfte in so einem Fall so stark gedehnt worden sein, dass sie sich kaum mehr von allein zurückbildet. Das ist natürlich ein riesiges kosmetisches Problem", erklärt Despeghel. "Medizinisch gesehen geht es den Leuten aber, außer dass sie einen tieferen Blutdruck, Schwindelgefühl und Müdigkeit haben, recht gut, weil sie dem Körper helfen, wieder an normale Bedingungen zu kommen."