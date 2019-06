Endspiel-Niederlage Bitteres 1:2 im EM-Finale für U21 - "Haben alles gegeben"

Gleich nach dem Schlusspfiff des 1:2 (0:1) in einer dramatischen Finalnacht versammelte der Trainer der Nachwuchsnationalmannschaft sein Team auf dem Rasen - und war bei aller Enttäuschung stolz auf seine Jungs. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff musste sich der Titelverteidiger am Sonntag in Udine trotz großen Kampfes geschlagen geben.