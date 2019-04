Enpty Net Goal gegen EHC München

EHC-Coach Don Jackson entschied sich taktisch offensiv dazu, Goalie Danny aus den Birken aus dem Tor zu nehmen. Kurz darauf traf Benjamin Smith (57.) auf Vorlage von Keeper Dennis Endras per Empty Net Goal zum entscheidenden 3:0 für die Mannheimer. Die Adler glichen nach dem 1:2 an Gründonnerstag in der Serie Best-of-Seven auf 1:1 aus. Das nächste Final-Spiel steigt an Ostermontag in Mannheim, Beginn 13.45 Uhr in der SAP Arena.