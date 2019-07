Hockenheim - Die Formel 1 kann noch richtig Spaß machen! Was war das für ein Rennen, das die 61.000 Fans auf den Tribünen und die durchschnittlich 5,37 Millionen Zuschauer vor dem TV (Saison-Rekordwert für RTL) am Sonntag auf dem Hockenheimring erlebten. Mit Überholmanövern, Reifenwechseln wie am Fließband, Ausrutschern und Drehern sowie vier Safety-Car-Phasen in der Regen-Lotterie erwachte die oft totgeglaubte Spannung zu neuem Leben.