Endlich wieder natürlich Sarah Hyland: Deshalb trägt der "Modern Family"-Star jetzt Locken

Die Schauspielerin leidet an Endometriose, einer chronischen Erkrankung der Gebärmutter, und hatte bereits zwei Nierentransplantationen. 2012 stieß ihr Körper die gespendete Niere ihres Vaters ab, 2017 wurde die Spenderniere ihres Bruders erfolgreich transplantiert. Aufgrund der vielen Medikamente musste Hyland in den vergangenen Jahren mit Haarausfall und Gewichtsverlust kämpfen und griff für ihre Rolle der Haley Dunphy in der Sitcom "Modern Family" zu unechtem Haar. "Ich hatte Extensions für Haley, um den Haarausfall zu verstecken", erklärte Hyland im Interview.