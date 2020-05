"Ein Lichtblick ins normale Leben zurück"

Die Sonne strahlt – wie die beiden Frauen. Arabella Schörghuber und Tochter Ramona Pongratz freuen sich, dass es bei ihnen in der Grünwalder Einkehr wieder losgeht. Schörghuber: "Am Vatertag starten wir mit Weißwurst in unserem Garten. Wir können es kaum erwarten, Gäste und Freunde wieder zu sehen. Für unsere Mitarbeiter ist es ein Lichtblick ins normale Leben zurück."