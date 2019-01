Endgültige Entscheidung gefallen Kevin Hart: Deutliches Nein zu den Oscars

Jetzt scheint es wirklich in Stein gemeißelt zu sein: Der Comedian Kevin Hart (39, "Central Intelligence") wird definitiv nicht die kommende Oscar-Verleihung moderieren. Auf die Frage hin, ob er durch die Gala am 24. Februar in Los Angeles führen wird, antwortete er in der US-Show "Good Morning America" mit einem deutlichen "Nein, ich werde die Oscars dieses Jahr nicht hosten!"