Ende Juni geht es los "The Masked Singer": Das ist das prominente Rateteam

Erfolgreiche Vorgänger

Durch die Show wird Matthias Opdenhövel (48) führen. "Ich bin ein großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich tierisch, diese Show zu moderieren. Die US-Version war der Hammer", schwärmt der 48-Jährige. Seit Januar 2019 läuft "The Masked Singer" erfolgreich in den USA. Seinen Ursprung hat das Format allerdings in Südkorea, wo es als "The King of Mask Singer" bekannt ist. In Deutschland startet die Rätselshow am 27. Juni um 20:15 Uhr bei ProSieben.