Immer mehr Kinos in München müssen schließen

Das Kinosterben in München (und auf der Welt) hat eine lange Tradition: erst die Konkurrenz durch den Fernseher, dann durch VHS und DVD, jetzt die Streamingdienste. Vor einigen Jahren schon haben das Tivoli an der Fußgängerzone, das Filmcasino am Odeonsplatz, das Atlantis an der Schwanthalerstraße und 2016 das Eldorado in der Sonnenstraße zugemacht. Stattdessen zogen Einzelhandel oder Gastronomie ein. Das Neue Maxim in Neuhausen wurde durch vier engagierte Münchner und einen Förderverein gerettet. Ein Gegenkämpfer ist auch Christian Pfeil, der am Nordbad sogar ein neues Kino baute: das Monopol mit drei Sälen.