"Jede Niederlage tut weh, aber man muss Straubing auch hoch anrechnen, wie sie aus der Kabine gekommen sind, sie haben uns keinen Raum gelassen", lobte EHC-Stürmer Maximilian Kastner. Tatsächlich fanden die Münchner nie richtig in die Partie, die vielen Spiele zuletzt waren dem Team von Don Jackson anzumerken – erst am Dienstag hatte noch ein Großteil des EHC-Kaders ein Champions-League-Spiel in Schweden gegen Färjestad Karlstad bestreiten müssen. Die Spielansetzung dann gleich am Donnerstag seitens der DEL – zumindest fragwürdig.