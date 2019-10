Am Sonntag lief mit "Der Elefant im Raum" der 17. und gleichzeitig auch letzte Fall der Luzern-Reihe des ARD-Klassikers. Seit 2011 ermittelten die Kommissare Reto Flückiger und Liz Ritschard in der Schweizer Stadt am Vierwaldstättersee. Das Duo wird durch das neue Ermittler-Team Tessa Ott und Isabelle Grandjean ersetzt, welches künftig in Zürich auf Verbrecherjagd gehen wird. Im kommenden Jahr 2020 sind die beiden Zürcher Kommissarinnen erstmals in Aktion zu sehen.