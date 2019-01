Ende der Karriere in Sicht Wie lange kämpft Felix Neureuther noch?

Neureuther: Nach der WM Enscheidung über Karriereende

Spekulationen über ein Karriere-Ende wollte Neureuther so kurz vor der WM nicht kommentieren: "Ich bin seit einiger Zeit sehr am kämpfen, mein Körper spricht mit mir schon seit Längerem. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Skifahren. Ich will Leistung zeigen und Leistung bringen. Nach der WM wird eine Entscheidung bekannt geben."

Was das heißt, kann man sich ausmalen. Sicher nicht dieses: "Ich freue mich auf die restlichen Saisonrennen in Stockholm, Bansko, Kvitfjell, Kransjka Gora und Soldeu." Nichts gegen die spektakuläre Bergwelt der Pyrenäen rund um Soldeu, aber dass Neureuther Mitte März in Andorra an den Start geht, ist eher unwahrscheinlich.

Auch sein Start beim Heim-Riesenslalom am Sonntag in Garmisch ist ungewiss: "Am Donnerstag werde ich Riesenslalom trainieren. Dann werde ich sehen, ob es Sinn macht, wirklich auch den Riesenslalom zu fahren", sagte Neureuther. Heißt: Der Lauf in Schladming könnte sein letzter im Weltcup gewesen sein, kurz vor Beginn der WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar). Und nun die Fahnen bitte auf Halbmast!