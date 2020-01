Es war gegen ein Uhr nachts, als eine Polizeistreife in der Gegend Patrouille fuhr. Plötzlich entdeckten die Beamten ein verdächtiges Auto an einem Stadl mit einem größeren Holzlager in Oberdießen (Landkreis Landsberg am Lech) – und Feuer. Sie konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern und das Kennzeichen des 3er BMW notieren, in dem zwei Männer davonrasten.