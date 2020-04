München - Anton Bichler (48) hat es sein Leben lang nicht anders gekannt: Von 5 Uhr in der Früh bis 19.30 Uhr stand er in seiner Metzgerei in der Barer Straße, hat gewurstet, verkauft und geputzt. Schon der Vater hat das so gemacht, schon der Großvater hat das so gemacht. Denn seit 1955 betreiben die Bichlers die Metzgerei neben dem Schelling-Salon. Am 30. April wird die Familie ihren kleinen Laden für immer zusperren.