München - Am Samstag startete die Innovationskonferenz DLD in München. Das dreitägige Treffen wird vom Mediakonzern Burda organisiert und soll die Business-Elite im Bereich Technologie, Wirtschaft und Kultur miteinander verbinden. Es werden 150 Redner, darunter Deutsche-Post-Chef Frank Appel und Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, zu der Konferenz in München erwartet.