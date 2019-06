Die Geschichte des anderthalbjährigen Mädchens, das im vergangenen Jahr in einem Swimming Pool ertrank, ging in den sozialen Netzwerken um die Welt. Sie habe der Tod des Kindes einfach nicht losgelassen, so Sarah Connor. ´"Mich hat das wahnsinnig bewegt", berichtete die vierfache Mutter bei "3nach9". Das Mädchen sei genauso alt gewesen wie ihr jüngster Sohn und habe ihm auch tatsächlich ein wenig ähnlich gesehen. "Ich konnte an nichts anderes mehr denken, ich bin nachts aufgewacht und hatte Angst, dass so etwas passieren könnte." Die daraus resultierenden Gefühle habe sie dann einfach loswerden müssen. "Und daraus ist dieser Song entstanden."