Emotionales Video Millie Bobby Brown: Über das Erwachsenwerden im Blitzlicht

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist am Mittwoch 16 Jahre alt geworden und hat die Gelegenheit genutzt, um zu zeigen, wie es ist, so jung schon weltberühmt zu sein. Auf Instagram teilte sie ein über zweiminütiges Video, das mit einigen Schlagzeilen startet, die bereits über sie geschrieben worden sind. Darunter, dass sie für ihren Stil kritisiert wird oder Twitter nach einem Shitstorm gelöscht hat. Dann sehen wir Videoausschnitte, die Millie mit Fans im Blitzlichtgewitter und alleine in privaten Momenten zeigen. Dazu läuft Justin Biebers "Changes" als Hintergrundmusik.