Emotionales Video Auszeit für Sophia Thiel: "So darf ich nicht mehr weitermachen"

Allerdings gebe es zwei Seiten der Medaille, sagt Thiel in ihrer emotionalen Botschaft weiter. Sie hätte in der letzten Zeit ein sehr hohes Pensum gehabt, das sehr kräftezehrend gewesen sei. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven."