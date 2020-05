Emotionaler Post Rührendes Video: Kobe Bryants jüngste Tochter macht erste Schritte

Vanessa Bryant (38) hat in einem Video die ersten Schritte ihrer elf Monate alten Tochter Capri, dem Nachwuchs des im Januar verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant (1978-2020), festgehalten. Den kurzen Clip veröffentlichte sie anschließend bei Instagram und schrieb dazu: "Mein Baby! So stolz auf meine Koko Bean. Capri hat heute ihre ersten Schritte von Tante Sophie zu ihrer Mama gemacht." Im Video hält die Witwe ihren kleinen Schatz nach dessen ersten Gehversuchen fest in den Armen und gibt Capri mehrere Küsse auf die Backe. Die Tochter von Vanessa Bryant wächst ohne ihren Vater und ohne Schwester Gianna (2006-2020) auf.