Emotionaler Post "Dein Charisma war pure Magie": Priyanka Chopra trauert um Irrfan Khan

Bollywood-Stars in Trauer

Weitere Bollywood-Stars haben Khan in den sozialen Medien gewürdigt. Shah Rukh Khan (54), der Star des Genres, schrieb auf Twitter: "Mein Freund....Inspiration und der größte Schauspieler unserer Zeit. Allah segne deine Seele Irrfan...wir werden dich genauso vermissen wie wir die Tatsache schätzen, dass du in unserem Leben warst." Kollege Aamir Khan (55) tweetete: "Es ist so tragisch und traurig. Danke Irrfan für all die Freude, die du mit deiner Arbeit in unser Leben gebracht hast."