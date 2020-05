Emotionaler Post auf Instagram Am Muttertag: Bianca "Bibi" Claßens Liebeserklärung an ihre Kinder

Grüße an ihre eigene Mutter

Erst im März gab Bibi via Instagram bekannt, erneut Mutter geworden zu sein. Die kleine Emily kam am 20. März zur Welt und macht das Glück der kleinen Familie perfekt. Sohn Lio wurde kurz nach der Hochzeit von Bibi und Julian im Oktober 2018 geboren. Aber nicht nur für ihre Kinder hat sie wundervolle Worte übrig. Auch an ihre eigene Mutter denkt Bibi an diesem besonderen Tag: "Du bist die beste Mama, die ich mir nur wünschen könnte... Ich liebe dich."