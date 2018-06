Emotionaler Moment Sven Hannawald und seine Melissa: So schön war die kirchliche Trauung

Anderthalb Jahre nach der standesamtlichen Trauung haben sich Sven Hannawald (43) und seine Frau Melissa (28) jetzt auch kirchlich das Jawort gegeben. In der Zeitschrift "Bunte" sprach der Ex-Skispringer nun über den Augenblick, als seine Melissa, begleitet von ihrem Vater, die Kirche in München betrat. "Sie sah in ihrem Kleid umwerfend schön und sexy aus. Ich hatte es mir genauso vorgestellt", schwärmt Hannawald.