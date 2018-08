Emotionaler Instagrampost Demi Lovatos Halbschwester spricht auf Instagram

Die Halbschwester von Demi Lovato ("Tell Me You Love Me") hat ihr mit einem emotionalen Instagram-Post zum 26. Geburtstag gratuliert. In dem Post beschreibt Madison De La Garza (16, "Desperate Housewives"), wie glücklich und dankbar sie dafür ist, dass Lovato diesen Geburtstag noch erlebt. Die Sängerin ist vor vier Wochen einer Überdosis nur knapp entkommen.