Emotionaler Instagram-Post Miyabi Kawai: Das sagt sie zur Trennung von Manuel Cortez

"So viel ist passiert, soviel miteinander erlebt, soviel gemeinsam erreicht, so unendlich viele Erinnerungen gesammelt. Und uns irgendwo dabei verloren", führt die 45-Jährige weiter aus. "Die Geschichte ist nicht neu, aber wer sie gelebt hat, den trifft das Ende hart." Noch sei die Trennung "ein Schock". Trotzdem fühle sie "nur Dankbarkeit", "auch wenn wir am Ende einander entwachsen sind". Das Beziehungs-Aus gebe ihr und Manuel Cortez "die Chance, die Bitterkeit mit Hilfe der Zeit in Freundschaft zu verwandeln, bevor sie alles war, was uns noch blieb".