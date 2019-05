Michael Schumacher kommt 2019 ins Kino. Am 5. Dezember wird in Deutschland und in der Schweiz die Dokumentation "Schumacher" veröffentlicht, wie der Verleih DCM in einer Pressemitteilung bekanntgab. Regie führen Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns. Die Familie des erfolgreichsten Formel-1-Piloten aller Zeiten unterstützt das Film-Projekt. Worum geht es in der Doku?