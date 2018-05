Bayerns CL-Trauma: Immer wieder die Spanier

Das fünfte Aus seit dem historischen Triple 2013, immer gegen spanische Vereine, vier Mal im Halbfinale (nur 2017 kam der K.o. im Viertelfinale), hinterließ Frust und Wut – auf sich selbst. In ihren Analysen waren die Bayern-Profis erfrischend ehrlich. "In den Spielen, in denen wir ausgeschieden sind, leisten wir uns zu viele individuelle Fehler", schimpfte Kapitän Thomas Müller und monierte "die fehlende Qualität in den Details". Man müsse sich die Frage stellen, "warum es in diesen Spielen nicht reicht". Mats Hummels war ebenfalls selbstkritisch: "Da ist auch Unvermögen dabei, wenn man beide Tore zum 2:1 für Real sieht. Auf diesem Niveau ist das eklatant."